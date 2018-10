Wie einsam ist Lucas Cordalis (51) wirklich? Im Finale der Abenteuershow Global Gladiators ließ sich der Ehemann von Daniela Katzenberger (32) zu einem emotionalen Geständnis hinreißen. Er gab ganz offen zu, dass er privat keine richtigen Freunde hat. Durch seinen Job und Töchterchen Sophia (3) sei der Musiker so eingespannt, dass soziale Kontakte manchmal auf der Strecke blieben. Seine berühmte Gattin verrät in einem Interview jetzt jedoch, dass ihr Liebster schon immer ein Problem damit hatte, Bekanntschaften zu knüpfen!

Daniela bestätigt gegenüber RTL, dass Lucas tatsächlich keine richtigen Freunde hat. Er würde sich zwar hin und wieder mit anderen Vätern in Sophias Kindergarten unterhalten, ein richtig inniges Verhältnis sei daraus aber noch nicht entstanden. Die Kultblondine weiß, dass es ihrem Ehemann bereits im Kindesalter schwerfiel, Freundschaften zu knüpfen: "Er ist ja auch der Sohn von Costa Cordalis. Da war es schon immer schwierig, jemanden näher an die Familie heranzulassen. Und Costa und Lucas' Mutter waren da immer sehr vorsichtig", weiß die Social-Media-Queen über die Vergangenheit ihres Partners zu berichten.

Seitdem sie Anfang 2016 gemeinsam nach Mallorca gezogen sind, fällt es sowohl Daniela als auch Lucas schwer, Anschluss auf der Insel zu finden. Für die 32-Jährige ist das aber keine Katastrophe. "Das Wichtigste ist für uns eh, dass es Sophia gut geht und dass sie Freundinnen hat", erklärt die TV-Beauty. Sie ist sogar ganz froh, dass Lucas nicht ständig Männerabende in ihrem Wohnzimmer veranstaltet: "Ich will auch nicht, dass da fünf Kumpels jeden Abend bei uns hocken, ihre Füße auf meinen Tisch stellen und dann Fußball glotzen oder die Bude vollqualmen oder so was!"

Getty Images Daniela Katzenberger bin Köln

Anzeige

ActionPress / Friedrich, Jürgen Lucas und Costa Cordalis

Anzeige

ActionPress / wcrART / face to face Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit Töchterchen Sophia in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de