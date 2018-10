Die Erotikmesse Venus beginnt seit heute wieder in Berlin! Zeigefreudige Models und muskelbepackte Darsteller präsentieren sich mittlerweile schon zum 22. Mal in der Hauptstadt. Doch was reizt die Akteure seit über zwei Jahrzehnten an dem Spektakel? Promiflash hat sich bekannte Gesichter aus der Branche wie Lucy Cat, Porno Klaus (41) oder Micaela Schäfer (34) geschnappt und nachgehakt: Das feiern die Nackedei-Sternchen an dem diesjährigen Event!

Die bekannteste Messe-Teilnehmerin ist wohl eindeutig Mica. Sie durfte das siebente Mal in Folge das Gesicht der Venus sein und freute sich vor allem auf den diesjährigen Stargast: "Ich fühle mich hier einfach pudelwohl und gehe so auf. Und es war natürlich auch toll, die Messe mit so vielen Co-Models und vor allem mit Stormy Daniels (39) zu eröffnen!" Die Nacktschnecke zeigte sich am Eröffnungstag gewohnt textilarm – allerdings (noch) ohne ihre heiß ersehnte dritte Brust. Auch Katja Krasavices (22) YouTube-BFF Lucy Cat freut sich auf die vier Messetage und "dass man so sein kann, wie man ist. Man kann sich ausleben und hat alle Fetische hier vertreten."

Das Venus-Urgestein Porno Klaus ist seit Anfang an dabei – aber auch dem Schauspieler wird es hier nicht langweilig: "Über die Jahre kennt man so viele Leute und ich freue mich immer darauf, die alten bekannten Gesichter zu sehen, wie Micaela oder Lena Nitro." Für ihn sei es schlicht und ergreifend die geilste Zeit des Jahres. Schließlich betont aber seine Kollegin Lexy Roxx auch einen anderen Aspekt – immerhin sei es für die Aussteller keine durchgehende Party: "Es ist eben eine Messe. Wenn man Aussteller ist, ist es auch mega-anstrengend. Es ist harte Arbeit, die vier Tage." In diesem Jahr ist der Rotschopf wieder mit von der Partie, nachdem sie die Veranstaltung im vergangenen Jahr boykottiert hatte.

WENN.com Micaela Schäfer bei einem Event in Berlin

Instagram / lucycatofficial Lucy Cat, Erotikstar

Facebook / Lexy Roxx Lexy Roxx



