Bei diesen Turteltauben war die Sehnsucht wohl groß! Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) sorgten in diesem Jahr für ordentlich Schlagzeilen: Nicht nur, dass sie erneut begonnen haben, sich zu daten – sie schoben wenige Wochen später auch noch eine Blitzverlobung hinterher. Seitdem sieht man die beiden nur noch im Doppelpack, sogar die Hochzeit soll schon über die Bühne gegangen sein. Bei dieser ganz großen Liebe fallen ein paar Tage ohneeinander wohl ganz schön schwer: Umso mehr scheint Hailey jetzt ihre Reunion mit ihrem Schatz zu feiern, nachdem sie auf einem Solo-Trip in Japan war!

Eigentlich wurde Hailey erst am Sonntag bei ihrer Ankunft in Tokio gesichtet. Ein Aufenthalt, der aber offenbar nur von kurzer Dauer war! Wie HollywoodLife berichtet, scheint die Blondine schon wieder in Justins Armen zu liegen. Dafür spricht auch, dass sie in ihrer Instagram-Story bereits am Mittwoch erneut einen süßen Pärchenschnappschuss teilte: Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme sieht man Hailey und Justin eng umschlungen vor einer Ballon-Kulisse. Während Hailey verschmitzt in die Kamera schaut und an Justins Gesicht fasst, drückt der Sänger ihr einen dicken Kuss auf die Wange. Das niedliche Foto versah sie mit einem Herz- und einem Tortenemoji.

Gut möglich ist es, dass solche beruflichen Reisen für Hailey schon bald immer seltener werden. Erst kürzlich wurde gemunkelt, dass die Schönheit bereit sei, ihre Karriere an den Nagel zu hängen, um eine eigene Familie zu gründen.

Splash News Hailey Baldwin bei der Tommy Hilfiger Fashionshow in Tokio

WeirPhotos / SplashNews.com Justin Bieber und Hailey Baldwin in London

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in Los Angeles

