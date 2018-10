Wie kommt Thomas Mildenberger mit diesem Verlust klar? Vor drei Jahren verknallte sich der Goodbye Deutschland-Star in die Vietnamesin Ngoc. Für seine große Liebe wollte der Bauunternehmer sogar auswandern. Das Paar plante, auf der Insel Phu Quoc eine Ferienanlage zu eröffnen. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen: Die 36-Jährige starb am 6. August an den Folgen ihrer Krebserkrankung. In einem Interview erklärt der Publikumsliebling nun, wie es ihm nach dem Tod seiner Ehefrau geht!

Thomas erzählt ganz offen, dass er immer noch am Boden zerstört ist. Doch der Support der "Goodbye Deutschland"-Fangemeinde gibt ihm Kraft: "Die Anteilnahme war überwältigend. Ich habe viele Anrufe bekommen, meine Facebook-Seite explodierte fast, es geht drunter und drüber", schildert der 50-Jährige im Interview mit Bild sein Gefühlschaos. Die ganzen Nachrichten hätten aber auch dazu geführt, dass seine Trauer wieder hochkochte.

Daher lässt sich Thomas auch noch ein bisschen Zeit, bis er in seine neue Wahlheimat zurückkehrt. "Ich bleibe erst mal bis Dezember in Bayern, muss Formalitäten regeln. Danach geht es zurück nach Vietnam", erläutert er seine Pläne. Dort möchte er den Traum seiner Frau in die Tat umsetzen und die gemeinsam entworfene Ferienanlage realisieren. "Ich habe im Jahr 2017 das Grundstück gekauft, in diesem Jahr sollte es losgehen", verrät der Bruckmühler.

MG RTL D / Imago TV Thomas und Ngoc Mildenberger beim Minigolf

MG RTL D / Imago TV Ngoc und Thomas auf Phu Quoc

MG RTL D / Imago TV Ngoc und Thomas Mildenberger am Flughafen München



