Ergattert Josh Radnor (44) jetzt die nächste Hauptrolle in einer Erfolgsserie? Mit der Sitcom How I Met Your Mother feierte der Schauspieler als Ted Mosby 2005 seinen großen Durchbruch. Neun Jahre lang fieberten zahlreiche Fans mit dem chaotischen Liebesleben des New Yorkers mit. Nach neun Staffeln endete die Story 2014 schließlich. Nun kehrt der TV-Star in keiner geringeren Serie als Grey's Anatomy auf die Fernsehbildschirme zurück: Spielt er etwa den neuen Freund von Hauptfigur Meredith Grey?

+++ Achtung, Spoiler! +++

Seit dem Tod von Derek "McDreamy" Shepherd (Patrick Dempsey, 52) bewältigt Ellen Pompeos (48) Charakter Meredith ihren Alltag als Single. Zwar flirtete sie zwischenzeitlich heftig mit ihrem Kollegen Dr. Nathan Riggs (Martin Henderson, 44), doch so richtig konnte sie sich bislang nicht auf einen neuen Mann einlassen. Das könnte sich in den neuen Episoden ändern: In einer Preview zur aktuellen Folge, die am Donnerstagabend in den USA zu sehen sein wird, hat die Chirurgin nämlich ein Date. Und wie das US-Magazin People berichtet, wird ihr potenzieller Traumprinz von Josh Radnor gespielt. Ob aus den beiden tatsächlich ein Liebespaar wird und wie lang der 44-Jährige für die Krankenhausserie vor der Kamera steht, ist bisher noch nicht bekannt.

Meredith-Darstellerin Ellen gab vor Kurzem in einem Interview zu, dass es gar nicht so einfach wäre, einen geeigneten Nachfolger für McDreamy zu finden. "Patrick Dempsey hat die Messlatte ziemlich hoch gelegt. Außerdem ist es eine echte Herausforderung, einen Schauspieler davon zu überzeugen, in eine so etablierte Serie mit mittlerweile 15 Staffeln einzusteigen. Aber wir werden jemanden finden, der Eindruck bei den Zuschauern hinterlassen wird", erklärte sie gegenüber Entertainment Weekly.

ActionPress / United Archives GmbH "How I Met Your Mother"-Cast

Getty Images Ellen Pompeo im August 2018

United Archives GmbH Derek Shepherd (Patrick Demsey) und Meredith Grey (Ellen Pompeo) bei "Grey's Anatomy"

