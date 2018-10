Lindsey Vonn (33) will ihre Skier schon bald in den Keller stellen! Viele Jahre lang galt die US-amerikanische Profisportlerin als unschlagbar auf der Piste: Mit unglaublichen 82 Weltcup-Siegen ist sie die erfolgreichste weibliche Ski-Rennläuferin überhaupt! Nur die männliche Schnee-Legende Ingemar Stenmark holte noch zwei Trophäen mehr. Diesen Rekord hatte Lindsey eigentlich im Laufe ihrer Karriere brechen wollen. Doch wegen mehrerer Verletzungen konnte die schöne Blondine zuletzt an ihre Bestleistungen nicht mehr anknüpfen. Nun gab die Profi-Sportlerin bekannt, dass sie ihre Laufbahn zum Ende der Saison beenden wird!

Im Interview mit dem Nachrichtensender NBC erklärte die 33-Jährige ihre Entscheidung: "Physisch bin ich an dem Punkt, an dem es keinen Sinn mehr ergibt. Ich möchte wirklich gerne noch aktiv sein können, wenn ich älter bin", stellte die dreifache Olympia-Siegerin fest und spielte damit auf ihre zahlreichen Verletzungen an, die sie sich während ihrer Zeit auf den Brettern zugezogen hatte.

Im Laufe der aktuellen Saison könne sie den Weltcup-Rekord von Stenmark zwar noch einstellen, doch sie sei auch nicht traurig, wenn sie es nicht mehr schaffe. "Wenn nicht, hatte ich trotzdem eine unglaublich erfolgreiche Karriere", erklärte Lindsey freudig. Ihren Partner P. K. Subban (29) dürfte dieser Entschluss freuen. Schließlich tendiert das Verletzungsrisiko seiner Liebsten damit nun gegen Null.

