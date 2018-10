Ab Montag sind wieder die Bauern los! In der Kuppelshow Bauer sucht Frau verhilft Inka Bause (49) ihren Kandidaten zum großen Glück. Zahlreiche Landwirte wollen auch in diesem Jahr wieder Frauen auf ihren Hof einladen und sich verlieben – bei einigen wollte es allerdings schon im Vorfeld der Ausstrahlung nicht so richtig klappen. Als Amor fällt es Inka da manchmal ziemlich schwer, ihren Schützlingen nicht doch einen kleinen Schubs zu geben.

"Natürlich ist es auch nicht leicht für mich, die ja an ihren Bauern hängt, auszuhalten, dass wenn ich dann die Entscheidungen abfrage, der Bauer sich manchmal meiner Meinung nach für die falsche Frau entscheidet", verriet die Blondine RTL im Interview. Tatsächlich würden Inka und ihre Kollegen häufig darüber spekulieren, welche der Teilnehmerinnen wohl besser zum Bauern ihrer Wahl passen würde. Dennoch muss sie ihre eigenen Vorstellungen für sich behalten: "Ich darf mich da nicht einmischen, das ist die Entscheidung des Bauern und das steht mir auch nicht zu, weil ich würde mir auch nicht in Sachen Liebe reinreden lassen. Aber klar ist das manchmal schwer auszuhalten."

Um ihre Landwirte vor einem gebrochenen Herz zu bewahren, kennt Inka allerdings eine gute Methode: "Ich kümmere mich ja auch vorher um die Frauen und begrüße die und sage auch immer: 'Seid nicht zu schüchtern', [...] weil der Bauer erkennt diesen Menschen dann natürlich nicht unter dieser stressigen Situation." Schließlich müssen die Herren ihre Anwärterinnen beim Scheunenfest innerhalb weniger Stunden gut genug kennenlernen, um sich für oder gegen eine gemeinsame Woche auf dem Hof zu entscheiden.

MG RTL D / Ruprecht Stempell Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Marco, Moderatorin Inka Bause und seine Bewerberinnen beim Scheunenfest 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

