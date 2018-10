Dieser Anblick ist wirklich zuckersüß – im wahrsten Sinne des Wortes! Bei den Kardashian-Jenners hat es in den vergangenen Monaten einen regelrechten Baby-Boom gegeben. Seither versorgen die berühmten Reality-Geschwister ihre Follower immer wieder mit niedlichen Baby-Pics. Zum halbjährigen Geburtstag von Töchterchen True postete Khloe Kardashian (34) aber jetzt ein ganz besonderes Bild: Die fünf jüngsten Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans feiern gemeinsam Trues Ehrentag – und zwar mit Cupcakes und Kuchen!

Auf Instagram teilte Khloe den bezaubernden Halb-Geburtstags-Schnappschuss mit ihren Followern. Darauf teilen sich Kylies (21) Tochter Stormi, True, Kims (37) Kinder Chicago und Saint (2) sowie Robs (31) Töchterchen Dream (1) eine Kuscheldecke, die mit vielen bunten Cupcakes und einem großen Kuchen gespickt ist. Während True noch so schaut, als könnte sie mit der ganzen Veranstaltung noch nicht viel anfangen, weiß ihre zwei Monate ältere Cousine Chicago schon ganz genau, was sie will: Sie pfeift auf das Foto und greift beherzt nach den Leckereien! Zu dieser geballten Ladung Niedlichkeit schrieb Khloe auf Insta: "Cousinen-Cupcake-Party!!! Keeping up with the Kousins" und spielte damit auf ihre Realityshow Keeping up with the Kardashians an.

Ob Trues andere Cousinen und Cousins bei ihrem großen Tag fehlten oder einfach keine Lust auf eine Foto-Session hatten, ist nicht klar. Kim gratulierte ihrer Nichte allerdings noch mit einem weiteren süßen Insta-Foto. Darauf ist auch ihre älteste Tochter North (5) zu sehen, wie sie mit dem sechs Monate alten Wonneproppen spielt. Dazu schrieb Kim: "Liebe unter Cousinen."

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Tochter True

Charley Gallay / Getty Images Kim Kardashian, Kylie Jenner und Khloe Kardashian im Nobu Malibu

Instagram / kimkardashian North West mit ihrer Cousine True Thompson

