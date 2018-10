Für sie könnte es derzeit kaum besser laufen: US-Sängerin Beyoncé (37) feiert mit ihren Songs einen Erfolg nach dem anderen. Die Singles "Run the World" und "Formation" wurden dabei zu echten Pop-Hymnen. Gerade ging ihre "On the Run II"-Tournee mit Ehemann Jay-Z (48) nach vier Monaten zu Ende. Insgesamt spielten die Carters 48 Konzerte in 39 Städten. Bei ihrem Tour-Abschluss in Seattle wurde Queen Bey jetzt von einem ganz besonderen Menschen überrascht.

Auf Instagram veröffentlichte die 37-Jährige zum Ende ihrer Welt-Tournee einen Dankes-Post – bestehend aus neun Bildern und einem Video. Den Anfang machte dabei ein gemeinsames Pic mit ihrem Vater. "Danke an alle unseren Lieben, die uns auf der Tour unterstützt haben. Und ein großes Dankeschön an die am härtesten arbeitende Crew im Show-Geschäft. Wir hätten das ohne jeden Einzelnen von euch nicht geschafft", schrieb sie. Beys Eltern hatten sich nach dreißig Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern im Dezember 2011 einvernehmlich getrennt.

Mathew Knowles (66) war bis März 2011 der Manager des Megastars, dann feuerte sie ihn nach beiderseitigem Einverständnis. "Ich habe mich nur beruflich von meinem Vater getrennt. Ich bin sehr dankbar für alles, was er mir beigebracht hat", hieß es in dem Statement für das Us Magazine.

Larry Busacca / Getty Beyoncé bei den Grammys in Los Angeles

Instagram / mstinalawson Beyoncé mit Vater Mathew und Mutter Tina nach ihrem Konzert in Seattle

Instagram / beyonce Jay-Z und Beyoncé

