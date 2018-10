Wie geht es jetzt mit Familie Claßens Webkarriere weiter? Bei Bibi (25) und Julian Claßen (25) steht das Leben Kopf: Seit dem 4. Oktober sind die beiden Netz-Stars frischgebackene Eltern eines kleinen Sohnes. Mit Informationen hielten sich die sonst so redseligen Frohnaturen noch zurück – bis jetzt! Mit dem ersten Video nach der Geburt bringen sie ihre Fans nun wieder auf den neusten Stand – und verrieten dabei auch, wie es trotz Vollzeit-Eltern-Aufgabe mit ihrem YouTube-Kanal weitergeht.

Direkt zu Anfang des 24-minütigen Clips auf YouTube wollen der Neu-Papa und die Neu-Mama ihre Community darüber aufklären, wie es nun beruflich für sie weitergeht – auch, wenn sie das selbst noch nicht ganz abschätzen können: "Es ist so, dass sich jetzt alles natürlich noch einspielen muss, unser ganzes Leben, und wir auch nicht wissen, was die nächste Zeit passiert", erklärte Bibi. Dennoch wollen sie auch in der Zukunft versuchen, regelmäßig neue Inhalte zu veröffentlichen: "Wir hoffen, dass wir es schaffen, einmal die Woche ein Video hochzuladen!" Vermutlich werde immer sonntags ein neuer Clip auf dem Kanal erscheinen. Sollte dies zeitlich bedingt mal nicht klappen, sei auch der Donnerstag stets ein Termin, auf den sich Fans einstellen könnten. Dies teile Bibi ihren Fans dann aber auch in ihrer Instagram-Story mit.

Vorerst darf man aber wohl damit rechnen, dass die Follower ausschließlich auf Bibis Kanal mit neuen Infos versorgt werden. "Mit Julians Kanal müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen", offenbarte die 25-Jährige, stellte dabei aber auch in Aussicht, diesen in der Zukunft wieder zu aktivieren.

