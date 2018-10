Endlich bekommen ihre Fans die frischgebackene Mama zu Gesicht! Neun Tage nachdem die YouTube-Stars Bibi (25) und Julian Claßen (25) zum ersten Mal Eltern geworden sind, meldet sich die Blondine jetzt persönlich bei ihren Followern. Nach einem ersten Babyhand-Schnappschuss im Netz zeigt Bibi via Videobotschaft, dass sie sich allmählich von den Strapazen der Geburt erholt. Gleichzeitig macht sie ihren treuen Anhängern eine spannende Ankündigung: Am Sonntag gibt es endlich den kompletten Geburtsbericht!

In ihrer Instagram-Story gibt Bibi jetzt ein zweites Update nach der Geburt: "Wir spielen uns so langsam als Team ein und finden so langsam unseren Rhythmus hier im Alltag. Ich wollte euch noch eben auf dem Laufenden halten, dass es mir schon viel, viel besser geht." Im Hintergrund ist zu sehen, dass sich die kleine Familie auch bereits zu Hause aufhält, das Krankenhaus also verlassen konnte. Quasi direkt im eigenen Heim angekommen, haben sich Bibi und Julian bereits an ein neues YouTube-Video gesetzt, wie sie weiter erklärt. Am Sonntag um 11:00 Uhr gibt es für alle Fans dann den ausführlichen Geburtsbericht, in dem Bibi wahrscheinlich auch erklären wird, mit was für Komplikationen ihr kleiner Mann bei der Entbindung zu kämpfen hatte. Ob auch der Name des Rackers ein Thema sein wird?

Fest steht zumindest: In dem rund halbstündigen Aufklärungs-Clip soll es nicht nur um die Entbindung gehen. Bibi und Julian wollen gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, zu erklären, wie es mit ihrem Kanal in nächster Zeit weitergeht.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen bei ihrer Hochzeit

Starpress / WENN.com Julian und Bibi Claßen

