Nicht nur für die frischgebackene Mama Bibi Claßen (25) war die Geburt ihres Sohnes ein nervenaufreibendes Spektakel – auch ihr Ehemann Julian (25) litt unter den Strapazen! Am 4. Oktober wurden die beiden YouTube-Stars zum allerersten Mal Eltern. Die Geburt ihres kleinen Rackers verlief jedoch ganz anders, als geplant: Da sich Bibis Muttermund nach 13 Stunden Wehen nicht weit genug geöffnet hatte, musste das Kind via Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden. Die Vloggerin, die nach der Operation fix und fertig war, übergab die Verantwortung voll und ganz an ihren Liebsten. Julian war allerdings zunächst ganz schön überfordert.

So habe sich der 25-Jährige die Stunden im Krankenhaus nicht vorgestellt, enthüllt Julian auf YouTube. Während der OP war der Influencer die ganze Zeit an Bibis Seite und hielt ihre Hand. Als sein Sohnemann dann schließlich das Licht der Welt erblickt hatte, traute er sich vor lauter Emotionen zunächst gar nicht, ihn anzufassen. Während seine Frau noch behandelt wurde, konnte der frischgebackene Papa eine halbe Stunde Zweisamkeit mit dem Neugeborenen genießen – dann wurde Bibis ins Zimmer geschoben, war allerdings nicht bei vollem Bewusstsein. Die Aufgaben blieben dann natürlich an ihm alleine hängen: Er musste sich mit dem Baby auf dem Arm um Bürokratisches kümmern und den Kleinen wickeln. "Das war nicht so schön bzw. nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten", plaudert er aus. "Ich dachte halt irgendwie, das mache ich mit der Bibi zusammen", erzählt er weiter.

"Du hast echt so einen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt", lacht Bibi im Clip. Die Blondine sei aber unheimlich stolz auf ihren Göttergatten – der habe am allermeisten darunter gelitten, seine geliebte Bibi so leiden zu sehen. "Man kommt sich als Mann krass unnötig vor. Man dachte: 'Scheiße, kann ich nicht auch was machen'", erinnert sich der 25-Jährige an das Szenario zurück.

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinem Sohn

YouTube / BibisBeautyPalace Julian und Bibi Claßen beim Frauenarzt

Andreas Rentz / Getty Image YouTuber Julian und Bianca Claßen

