Ist die Rockröhre wieder einsatzbereit? Seit seiner Not-Operation an der rechten Hand wegen einer Infektion hat Musiker Ozzy Osbourne (69) die letzten Tage im Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles verbracht. Eigentlich müsste der Sänger gerade auf seiner großen No More Tours 2-Abschiedstour sein. Die wurde allerdings aufgrund seines Gesundheitszustandes für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Jetzt verriet der Fürst der Finsternis, ob seine nächsten Konzerte wie geplant stattfinden können.

Nachdem der ehemalige Black Sabbath-Frontmann vor ein paar Tagen noch hoffnungsvoll verkündete, dass es ihm und seiner Hand immer besser gehe, folgt jetzt die Ernüchterung. Denn die Ärzte haben dem Rocker eine weitere Operation in den nächsten Tagen verordnet. Die geplanten Shows in Mountain View, Chula Vista, Los Angeles und Las Vegas müssen abgesagt werden. "Ich bin so unglaublich traurig, dass ich diese Konzerte absagen muss. Bis dahin lief die Tour richtig gut und wir hatten uns auf diese letzten Gigs sehr gefreut", schrieb der 69-Jährige auf Instagram.

Wann genau die vier übrigen Shows seiner Nordamerika-Tour stattfinden können, ist noch nicht bekannt. Angepeilt sei aber Frühling 2019. Die Tickets behalten für die Ersatz-Termine ihre Gültigkeit, werden aber auch vom Vertreiber auf Wunsch für den vollen Verkaufspreis zurückerstattet.

Getty Images Ozzy Osbourne bei dem MusiCares MAP Benefiz-Konzert 2014 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / ozzyosbourne Ozzy Osbourne im Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne bei der "Amy"-Premiere in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de