Na, wenn das mal keine kleine Kleid-Überraschung war! Am Freitag war es endlich so weit: Prinzessin Eugenie (28) gab ihrem Liebsten Jack Brooksbank endlich das Jawort. Während sie mit ihrem Märchenhochzeitskleid bereits die Zuschauer und Gäste begeisterte, legte der Royal mit seinem zweiten Dress für die Feierlichkeiten nach der kirchlichen Trauung noch mal ordentlich nach: Eugenie tauschte für den Empfang ihre weiße Robe gegen einen beigefarbenen Traum!

Es ist eine schon beinahe königliche Tradition: Nachdem das Ehepaar den Gang vor den Altar bewältigte, kam es bei den Briten immer wieder zum Outfitwechsel der Braut. Auch Eugenie schlüpfte aus ihrem Heiratslook von Peter Pilotto und hüllte sich anschließend für den Abendempfang in der Royal Lodge in ein wunderschönes, cremefarbenes Seidenkleid von dem amerikanischen Designer Zac Posen. Als Inspiration gab der Modeschöpfer zudem auch das Symbol des Hauses York, die weiße Rose von York, an.

Eugenies Outfit unterschied sich damit deutlich von den Empfangslooks von Herzogin Kate (36) und Herzogin Meghan (37). Die beiden Gattinnen der Brüder Prinz William (36) und Prinz Harry (34) trugen auch für die Feier im Anschluss an die Eheschließung deutlich hellere Gewänder.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit

Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry auf dem Weg zu ihrem Hochzeitsempfang

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Camilla bei der royalen Hochzeit 2011

