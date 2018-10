Jetzt geben Bibi (25) und Julian Claßen (25) immer mehr Details zur Geburt ihres kleinen Wunders preis. Seit zehn Tagen steht die Welt der beiden YouTuber Kopf. Ihr Familienzuwachs ist endlich da. Nachdem sie in einem Post bereits angekündigt hatten, dass es Komplikationen bei der Geburt gegeben habe, enthüllen sie jetzt: Bibi brauchte einen Kaiserschnitt, weil sich ihr Muttermund nicht weit genug geöffnet hatte. Auch über die Stunden und Tage nach der Operation spricht das Influencer-Couple: Zwei Tage lang war Bibi völlig erschöpft und am Ende ihrer Kräfte!

In ihrem Geburtsbericht auf YouTube teilen die beiden 25-Jährigen die Erinnerung an die aufregende Zeit mit ihren Fans. Als Bibi nach dem Eingriff zurück zu Julian ins Zimmer geschoben wurde, sei sie fix und fertig gewesen. "Sie lag da so und war sich auch durchgehend nur am Übergeben. Ich wollte ihr das Kind geben und dann hat sie nur gelächelt und ist dann – als wäre sie gestorben – eingesackt", erinnert sich der Neu-Papa. "Ich war echt zwei Tage ausgeknockt. Ich lag nur im Bett", fügt die Social-Media-Queen hinzu.

Für Julian war die Situation doppelt belastend. Er sorgte sich nicht nur um seine Frau, sondern musste sich neben Bürokratischem auch noch alleine um das Kind kümmern. "Ich fand's so schlimm, dass ich nicht so richtig für den Kleinen da sein konnte und den ersten Moment nicht so richtig genießen konnte", erzählt Bibi traurig. Das Wichtigste sei jedoch, dass es dem Spross gut gehe.

YouTube / BibisBeautyPalace Julian und Bibi Claßen beim Frauenarzt

Anzeige

Instagram / Bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

Anzeige

Patrick Hoffmann/WENN.com YouTube-Stars Bibi und Julian Claßen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de