Süße Liebeserklärung zum Geburtstag! Bei YouTube-Star Paola Maria (25) könnte es gerade nicht runder laufen – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur, dass die erfolgreiche Influencerin vor Kurzem ihre eigene Beauty-Linie rausgebracht hat, Paola erwartet zusammen mit ihrem Ehemann Sascha Koslowski aktuell auch ihren ersten Nachwuchs. Wenige Monate vor der Geburt ihres kleinen Sohnes feiert die Beauty am Samstag ihren 25. Geburtstag. Diese Gelegenheit nutzt ihr Schatz, um Paola eine romantische Liebeserklärung zu machen!

Neben einem großen Strauß voller roter Rosen bekommt Paola an ihrem Ehrentag auch noch ein ganz besonderes Geschenk. Auf YouTube festgehalten, lässt Sascha Paola tief in seine Seele blicken, während er ihr eine Karte zum Wiegenfest vorließt. Während er sich zu Beginn des Vortrags noch etwas schwer tut, weiß er seine Worte dann richtig einzusetzen: "Meine Gefühle zu dir bestehen aus tausend bunten Schmetterlingen. Ich kann es nicht beschreiben. So viele Sterne, wie es gibt, so alt sollst du werden. Behalte die Sonne in deinem Herzen. Du bist mein Herz und meine Familie."

Paola ist von so viel Einsatz sichtlich gerührt. Um den Tag für seine Frau aber noch schöner zu gestalten, lädt Sascha sie abends noch zum romantischen Dinner ein – wie Paola selbst auf Instagram verriet.

Instagram/paola Paola Maria, Influencerin

Instagram/paola Sascha Koslowski und Paola Maria

Instagram/paola Sascha Koslowski und Paola Maria

