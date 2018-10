Bald ist es so weit bei Paola Maria (24) – sie und ihr Liebster Sascha Koslowski bekommen ihr erstes gemeinsames Kind! Die YouTuberin ist schon total aufgeregt und kann es kaum erwarten, ihren Sohnemann endlich in die Arme zu schließen. Ihrer XL-Babykugel nach zu urteilen, dürfte sie von diesem Moment auch nicht mehr allzu lange entfernt sein. Doch wie bei allen werdenden Müttern gehen bei Paola mit der Schwangerschaft ein paar Beschwerden ein: Jetzt berichtet die Mami in spe, mit welchem Problemchen sie aktuell zu kämpfen hat.

Im neuesten YouTube-Video hält der Webstar seine Fans auf dem Laufenden: Aktuell drückt ihr Fratz ihr ordentlich auf die Blase! "Ich muss – keine Ahnung, wie oft – auf die Toilette gehen am Tag", schildert die 24-Jährige. Ganz schön nervig, könnte man meinen – aber nicht für Paola: "Diese kleinen Schwangerschafts-Wehwehchen, die tun mir ja nicht weh oder sind schlimm für mich", erklärt die Beauty ihren Followern. Sie sehe das ganz entspannt und fiebere einfach aufgeregt der Geburt entgegen.

Im selben Clip verkündet Paola auch, dass sie und Sascha sich inzwischen auf einen Namen für ihren Hosenmatz einigen konnten – doch wofür sie sich entschieden haben, will der Webstar noch nicht verraten. Das soll fürs erste ein Geheimnis bleiben.

