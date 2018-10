Darauf haben die Fans gewartet: Bibi (25) und Julian Claßen (25) veröffentlichten ihr erstes Video seit der Geburt! In der vergangenen Woche brachte die Influencerin ihr erstes Kind zur Welt – und zog sich daraufhin erst mal ein paar Tage zurück, um die Zeit mit ihrem Sohnemann zu genießen. Inzwischen wurden die Fans allerdings immer ungeduldiger. Nun verriet die junge Mama endlich erste Details über ihr Söhnchen!

"Er ist wirklich ganz ruhig. Wir haben wirklich ein sehr, sehr ruhiges, liebes Baby. Der schläft so viel", erklärt Bibi ganz stolz auf ihrem YouTube-Kanal. Obwohl die Geburt – aufgrund einiger Komplikationen – für die 25-Jährige extrem belastend war, könnte sie nun wohl nicht glücklicher mit ihrem kleinen Wonneproppen sein. Bei einem so entspannten Baby scheint das Elternsein für Bibi und Julian nämlich ein Klacks zu sein: "Der Julian ist der absolute Wickelprofi, jetzt schon nach einer guten Woche. Wenn der den anfängt zu wickeln, der ist so ruhig einfach. Ich hätte das niemals gedacht. Ich dachte, Babys schreien immer voll beim Wickeln, aber der ist immer völlig entspannt", verriet die frischgebackene Mutter.

Eine ganz wichtige Info zu ihrem süßen Schatz behalten die beiden Netzstar aber immer noch für sich: den Babynamen! Dabei wird die Frage, auf welchen Namen ihr Söhnchen in Zukunft hört bereits seit Wochen im Netz heftig diskutiert. Klar ist bisher nur: Bibi und Julian waren bei der Namenswahl kreativ!

YouTube / BibisBeautyPalace Screenshot aus Julian und Bibi Claßens Geburtsvideo

Anzeige

wcrART/face to face / ActionPress Bibi Claßen, YouTuberin

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de