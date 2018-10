Cardi B (26) kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus! Der Popstar hat im Moment wohl allen Grund, die Korken knallen zu lassen: Cardi ist frischgebackene Vollblut-Mama, Chartsstürmerin, Award-Gewinnerin – und seit Donnerstag auch noch 26 Jahre alt! Während sie deshalb bereits auf der Release-Party von Quavos (27) Solo-Album richtig Gas gab, stand sie Freitagnacht auf einmal ganz unerwartet erneut im Mittelpunkt: Cardis Freunde schmissen eine Überraschungs-Geburtstagsparty für die Musikerin!

Eigentlich dachte Cardi, dass sie mit ihrem Schatz Offset (26) bloß nach seinem Konzert in Los Angeles etwas essen geht. Umso mehr erstaunte sie das, was sie im Lokal Beauty & Essex stattdessen erwartete: Auf einem Instagram-Video, das die "Finesse"-Interpretin teilte, sieht man sie mit ihrem Liebsten die Treppe emporsteigen. Als sie die zahlreichen Gäste und Fotografen erblickte, rief die mit Jubelschreien begrüßte Cardi: "Oh scheiße!", und fing prompt an, breit zu grinsen. Den Post kommentierte sie mit den Worten: "Der Fakt, dass ich auf Essen am Abend verzichtet habe, weil mein Babe meinte, dass wir ein romantisches Dinner haben würden und dann: BOOM!" Anschließend bedankte sie sich bei ihren Gästen.

Auf einem weiteren Clip sieht man Cardi – immer noch ganz überwältigt – vor einer mit Blumen verzierten Torte sitzen, im Hintergrund wird ihr währenddessen ein Ständchen gesungen. Den Abend perfekt machten darüber hinaus auch Stargäste wie Kourtney Kardashian (39), Tyga (28) oder Hottie-Ex-Sträfling Jeremy Meeks (34).

SplashNews.com Cardi B und Offset bei einer Realese-Party im Oktober 2018

Splash News Cardi B und Offset auf Cardis Geburtstagsparty

Instagram / iamcardib Cardi B im Geburtstagsoutfit

