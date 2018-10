Herbstzeit ist Kuschelzeit – und die genießen Denise Kappès (28) und ihr kleiner Ben in vollen Zügen! Seit Ende September steht das Leben der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin komplett Kopf: Etwas zu früh, aber quietschfidel erblickte ihr Sohnemann das Licht der Welt. Nun genießt die frischgebackene Mami jede Minute mit ihrem Wonneproppen – und lässt auch ihre Fans an ihrem Familienglück teilhaben!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Denise jetzt ein paar zuckersüße Schnappschüsse von sich und ihrem Sohnemann. "Mein Leben. Ich finde einfach keine passenden Worte für dieses Glück", schreibt sie schwärmerisch und schaut dabei ihren Knirps ganz verliebt an. Auf den Aufnahmen gibt die 28-Jährige schon weitaus mehr von ihrem Kleinen preis, als es bislang der Fall war. Wo sonst immer bewusst ein großes Herz-Emoji platziert war, kann man jetzt sogar fast das Gesicht des Babys erahnen.

In voller Pracht wird man Ben allerdings zunächst nicht zu sehen bekommen – Denise ist es wichtig, dass die Anonymität ihres Schatzes gewahrt bleibt. "Also sicherlich ist mal ein Händchen zu sehen oder ein Füßlein oder mal ein Smiley auf dem Gesicht oder von der Seite, von hinten – das, finde ich, ist alles in Ordnung. Aber von vorne sollte es nicht zu sehen sein", stellte sie bereits im April im Promiflash-Interview klar.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit Sohnemann Ben

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès beim Verlassen des Krankenhauses

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn Ben-Matteo

