Seit wenigen Stunden ist es offiziell: Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) werden zum ersten Mal Eltern! Während diese süße Botschaft bei den Royal-Fans für Jubelstürme sorgt und auch die werdende Oma Doria vor Freude völlig aus dem Häuschen ist, platzte einem Mitglied der Royal Family bei der Verkündung auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) fast der Kragen: Die Braut selbst soll verärgert aus dem Raum gestürmt sein!

Während sich Harry und Meghan beim Jawort von Eugenie und Jack Brooksbank noch in Schweigen hüllten, konnten sie ihr Geheimnis bei der Feier nicht mehr für sich behalten – und das sei für die Prinzessin ein heftiger Schlag gewesen. "Eugenie ist für eine Weile verschwunden, als Harry und Meghan der königlichen Familie die Nachricht überbracht hatten", erklärte ein Insider dem Magazin Radar Online. Schon die Tatsache, dass die Trauung am gleichen Ort stattgefunden habe wie die Traumhochzeit am 19. Mai, habe für Zornfalten bei der 28-Jährigen gesorgt. "Sie war wütend darüber, dass Harry und Meghan sie erneut in den Hintergrund gedrängt haben", sagte der Informant.

Schon im Vorfeld hatte Eugenie heftigen Gegenwind einstecken müssen: Während die Hochzeit ihres Cousins live im Fernsehen ausgestrahlt wurde und er und seine Liebste von Millionen von Menschen bejubelt wurden, kritisierten die Briten die viel zu hohen Kosten für Eugenies großen Tag. Meghans Schwanger-News hätten nun allerdings das Fass zum Überlaufen gebracht.

SplashNews.com Herzogin Meghan und Prinz Harry zu Besuch in Sussex

MEGA Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry zu Besuch in Sussex

