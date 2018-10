Die Sturm der Liebe-Familie ist füreinander da! Aktuell ist Larissa Marolt (26) noch in der ARD-Telenovela als Alicia Lindbergh zu sehen – doch die Blondine spielt nicht nur im TV, sondern nun auch wieder einmal auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Die 26-Jährige trat jetzt in dem Stück "Jedermann" von Hugo von Hoffmannsthal auf, das bis Sonntag für zwei Wochen in Potsdam zu sehen war. Und Larissa konnte dabei auf ordentliche Unterstützung zählen: Drei "Sturm der Liebe"-Darsteller waren angereist, um ihre Kollegin zu supporten!

Am vergangenen Samstag nahmen gleich drei SdL-Lieblinge in der Nikolaikirche im Publikum Platz: Dieter Bach (54), Florian Frowein (30) und Elke Winkens (48). Und wie hat es ihnen gefallen? "Larissa hat eine großartige Bühnenpräsenz! Sie ist toll, sehr sexy und macht das wunderbar", erzählte Dieter gegenüber Promiflash. Larissas Ex-Serien-Mann fand sogar Parallelen zu ihrem Charakter am Fürstenhof: "Es ist im Prinzip nichts anderes als bei 'Sturm der Liebe' – du bist mit einem älteren Mann zusammen, der dich auf seine Seite ziehen will." Alle seien begeistert gewesen, erzählte der 54-Jährige weiter.

Larissa war von der Unterstützung ihrer Kollegen sichtlich gerührt. Auf ihrem Instagram-Account postete sie ein Gruppenfoto mit dem angereisten Trio. Dazu schrieb sie: "Stürmischer Besuch" und fügte außerdem ein Herz-Emoji und den Hashtag #Unterstützung hinzu.

Stefan Gloede / ActionPress Larissa Marolt und Timothy Peach im Stück "Jedermann"

Instagram / dieter_bach Larissa Marolt und Dieter Bach, "Sturm der Liebe"-Darsteller

Michael Timm / face to face / ActionPress Larissa Marolt bei einer Probe von "Jedermann"

