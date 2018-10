Das Liebesleben von Amber Rose (34) nimmt weiter Fahrt auf! Beim diesjährigen "Slutwalk" in Los Angeles präsentierte sich die Schauspielerin erstmals an der Seite ihres Neuen A.E., der mit bürgerlichem Namen Alexander Edwards heißt. Vergangenen Samstag verschlug es die Turteltauben nach San Bernardino zu einem Auftritt der Band System of a Down. Dort bewiesen die beiden, dass ein Heavy-Metal-Gig durchaus auch zum Kuschel-Konzert werden kann: Amber und A.E. wollten kaum die Finger voneinander lassen!

In ihrer Instagram-Story gewährte die 34-Jährige ihrer Community einen Einblick in ihre Liebesgeschichte mit dem Rapper. Mitten in der Meute rockten das Model und sein Beau fleißig mit. Die Blondine trug dabei sogar ein Fan-Shirt von System of a Down. Im Clip ist zu sehen, wie der Beat-Bastler seine Liebste von hinten in den Arm nimmt und ihr ganz beherzt Küsschen auf die Wange drückt. Für Ambers Follower ist dieses Video ein wahrer Augenschmaus.

Die junge Liebe zwischen der Blondine und A.E. hat jedoch schon zu Gerede geführt: Der Musiker ist der beste Kumpel von Blac Chynas (30) Ex-Freund Tyga (28) und Chyna ist Ambers BFF. Nachdem bereits spekuliert wurde, dass diese Konstellation für Probleme sorgen könnte, setzt die Aktivistin im Netz ein Zeichen. "Ist mir egal, was ihr sagt: Ich liebe ihn trotzdem", schreibt sie zu einem Pic mit ihrem Schatz.

MEGA A.E. und Amber Rose beim "Amber Rose SlutWalk 2018" in Los Angeles

profX/MEGA Amber Rose mit Rapper A.E. beim "Amber Rose SlutWalk 2018" in Los Angeles

FayesVision/WENN.com Blac Chyna und Amber Rose bei den BET Awards 2018

