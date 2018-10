Ist Mandy Capristo (28) etwa weg vom Single-Markt? In den vergangenen Jahren schwamm das einstige Monrose-Mitglied auf einer Welle des Wandels. Nach langjähriger On-Off-Beziehung mit dem Profikicker Mesut Özil (30) beschloss die Sängerin, sich fortan nur noch Grace zu nennen. Ihre Namensänderung spiegelte sich nicht nur in ihrer Musik wieder, sondern auch in ihrem Aussehen: Die gebürtige Mannheimerin präsentierte sich reifer denn je. Mittlerweile tritt Mandy wieder mit ihrem ursprünglichen Namen auf. Ob das vielleicht auch private Hintergründe hat? Fans mutmaßen: Die Singer-Songwriterin hat möglicherweise einen neuen Mann an ihrer Seite!

Gründe für die Gerüchteküche liefern geheimnisvolle Posts, die die 28-Jährige auf Instagram teilt. Ein häufig gesehener Gast auf ihren Pics ist Larsito, der – wie die Beauty – ebenfalls in der Musikbranche zu Hause ist. "Sag mir, bist du mit mir, machen wir es klar?", schrieb die ehemalige DSDS-Jurorin zu einem Foto, das die beiden bis über beide Ohren strahlend zeigt. Die verheißungsvollen Zeilen unter einer anderen Momentaufnahme lauten: "Wie lange sollen wir noch warten?" Ob Mandy damit wirklich auf eine Beziehung anspielt?

Vielleicht pflegen die Musiker aber auch nur in berufliches Verhältnis. "Ich wette, ihr beiden habt zusammen eine Single aufgenommen", munkelte eine Followerin. Über das, was zwischen ihr und Larsito wirklich geht, schweigt Mandy derzeit noch.

