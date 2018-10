Schon bei ihrem ersten Auftritt haben die Bauer sucht Frau-Kandidaten extrem großen Anklang gefunden! Am Montag durfte sich das Publikum über die Rückkehr des Kuppel-Hits mit Inka Bause (49) freuen. Das TV-Comeback hatte es in sich: Sowohl die flirtwilligen Frauen als auch die einsamen Landwirte zeigten, dass sie für die Liebe alles geben. Das TV-Spektakel sahen so viele Zuschauer wie lange nicht mehr – "Bauer sucht Frau" schaffte den besten Auftakt seit Jahren!

Gleich mehrfach gelang dem Einstieg in die Season ein großer Erfolg: Laut DWDL schalteten 1,96 Millionen Zuschauer aus der jungen Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) ein, was der beste Staffel-Auftakt für die Kuppelshow seit vier Jahren ist – damit wurden sogar die Quoten der zeitgleich ausgestrahlten US-Hitserie The Big Bang Theory übertroffen. Insgesamt versammelten sich über 5,4 Millionen Fans vor den Bildschirmen, was im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von mehr als 400.000 Zuschauern entspricht. Dem großen Publikum wurde jede Menge Drama geboten – ob der Fan-Zuspruch so hoch bleibt?

Bereits im Vorfeld hatte sich angedeutet, dass es auf dem Scheunenfest heftigen Zickenkrieg und Liebes-Wirrwarr geben würde. Und die Zuschauer, die sich den angekündigten Zoff nicht entgehen lassen wollten, wurden nicht enttäuscht! So fand beispielswiese Bauer Niels sein Glück nicht in seiner Auserwählten Isabelle, sondern zog der Blondine die Kandidatin Laura Martina vor, die zuvor von einem seiner Konkurrenten abserviert worden war. Wie hat euch die Folge gefallen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause und die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Marco, Moderatorin Inka Bause und seine Bewerberinnen beim Scheunenfest 2018

MG RTL D Niels und Isabelle beim Scheunenfest von "Bauer sucht Frau"

