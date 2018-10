Einer der bekanntesten Tech-Unternehmer der Welt ist gestorben: Mit 65 Jahren schied Microsoft-Mitbegründer Paul Allen (†) aus dem Leben. Vor mehr als 43 Jahren hatte der US-Amerikaner den Software-Giganten zusammen mit Bill Gates aufgebaut und schließlich zu Welterfolg geführt. In den 80er Jahren war Allen aus dem Konzern ausgeschieden, nachdem er am Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt war. Nun starb Allen an den Folgen dieses Krebsleidens.

Wie auf der Webseite seines aktuellen Unternehmens Vulcan Inc verkündet wurde, erlag der 65-Jährige Komplikationen, die durch das Lymphom ausgelöst wurden. Schauspieler Leonardo DiCaprio (43) brachte auf Twitter seine Trauer zum Ausdruck. Er hatte den Visionär neben seiner Arbeit im IT-Bereich auch für seinen Einsatz in Sachen Umweltschutz geschätzt. "Sein Vermächtnis lebt durch seine unglaubliche Arbeit als Menschenfreund und Investor weiter", schrieb der Hollywood-Star, der sich ebenfalls für den Umweltschutz stark macht.

Allen hatte Microsoft im April 1975 zusammen mit Bill Gates in Albuquerque (New Mexico) gegründet und wesentlich dazu beigetragen, die Firma zu ihrer heutigen Größe zu führen. 1983 verließ der begeisterte Kunstsammler den Konzern, da bei ihm zum ersten Mal Krebs diagnostiziert wurde. Allerdings war er weiterhin als Berater für Microsoft tätig. Neben seinen geschäftlichen Erfolgen engagierte sich der Milliardär für medizinische und wissenschaftliche Forschung, spendete große Teile seines Vermögens und unterstützte Suchaktionen nach gesunkenen Schiffen.

ActionPress/Zuma Press, Inc. Paul Allen und Bill Gates 2004 bei einem Basketball-Spiel

Mike Windle/Getty Images Leonardo DiCaprio bei der Premiere von "Before The Flood"

ActionPress / SIPA Press Microsoft-Gründer Paul Allen und Bill Gates 1981



