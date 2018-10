Ganz große Gefühle bei der werdenden Mama Meghan (37)! Am Montagmorgen wurden die entzückenden Neuigkeiten verkündet: Im Bäuchlein von Prinz Harrys (34) Herzdame wächst ein royales Baby heran. Zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit im Mai verschlug es den Herzog und die Herzogin von Sussex nun nach Übersee. Im australischen Sydney äußerte sich Harry bereits mit einer kleinen Ansprache zu den Nachwuchs-News. Jetzt hält auch Meghan mit ihrer Vorfreude auf den Familienzuwachs nicht mehr länger hinterm Berg!

In einem weißen, figurbetonten Kleid zeigte die 37-Jährige beim offiziellen Empfang vor dem Admiralty House in Sydney erstmals ihren leicht gewölbten Babybauch. Wie das britische Magazin Daily Mail berichtete, unterhielt sich die Beauty in der australischen Hauptstadt auch mit dem Mathematiker und Fernsehstar Eddie Woo (33) über ihr Mama-Glück. Als dieser erzählte, dass seine eigenen Kinder ihm jede Menge Energie rauben würden, soll sie gesagt haben: "Wir sind bereit! Wir freuen uns darauf, dem Club beizutreten." Tausende Royal-Fans begrüßten das Power-Pärchen und gratulierten ihm. "Was für eine aufregende Zeit! Ich bin so glücklich", lauteten Meghans überwältigte Worte.

Insgesamt 16 Tage touren die Eltern in spe durch Australien, Neuseeland, die Fidschi-Inseln und das Königreich Tonga. Neben feierlichen Empfängen stehen für das Duo unter anderem eine Schiffstour, ein Zoo-Besuch sowie eine UNO-Veranstaltung an. Offizieller Anlass für den Trip sind die Invictus Games, die vom 20. bis 28. Oktober in Sydney ausgetragen werden.

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan während eines Zoobesuches in Sydney

