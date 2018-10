Freudentaumel bei "Mr. Bling Bling" Alphonso Williams (56)! Nach seinem Sieg der 14. Staffel von DSDS und der für ihn enttäuschenden Drittplatzierung bei Promi Big Brother in diesem Jahr hat der 56-Jährige neue Pläne für die Zukunft. Er geht nach vielen Jahren in seiner Wahlheimat Deutschland zurück in die USA. Dort will Alphonso in einer Show in Las Vegas auftreten. Für den gutgelaunten Soul-Sänger geht ein langersehnter Wunsch in Erfüllung!

Auf seiner Facebook-Seite macht der gebürtige US-Amerikaner seine Wiederkehr in die Heimat bekannt. "Wie ihr wisst – ich wollte immer nach Las Vegas gehen, um da zu singen!" Dieser Traum wird nun nach einer Videobotschaft von John Stuart Wirklichkeit. Als einer der größten Produzenten in Las Vegas möchte er nun den Sänger in seiner berühmten Show "Legends in Concert" auftreten lassen. Bereits vor 32 Jahren brachte Stuart die Show unter dem Namen "Stars in Concert" nach Deutschland. Jetzt hat er mit Alphonso Großes vor. "Wir bringen dich auf die Bühne und wir werden die Massen rocken!"

Wie der DSDS-Gewinner in einem Video berichtet, hinge seine Entscheidung unter anderem mit den Zukunftsdeutungen seines PBB-Kollegen Mike Shiva (54) zusammen. Dieser las schon in der Show für ihn die Karten und sah eine Zukunft des Sängers in den USA voraus: "Dort, wo die Besten sind in Amerika, dort wirst du das Glück finden!" Auch DSDS-Titan Dieter Bohlen (64) prophezeite ihm, er gehöre als Show-Man nach Sin City. Seinen Fans verspricht Alphonso, er werde sie auf dem Laufenden halten.

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Alphonso Williams, DSDS-Sieger 2017

Lukas Schulze / Freier Fotograf / Getty Images Alphonso Williams bei der zweiten Mottoshow von DSDS

RTL / Frank Hempel Alphonso Williams beim DSDS-Casting

