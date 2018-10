Es war nur eine Frage der Zeit, bis Herzogin Meghans (37) redselige Halbschwester sich zum Babyglück äußert! Seit Montag ist bekannt, dass die Gattin von Prinz Harry (34) zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Während bereits ein Statement über ihre erfreute Mutter Doria Ragland veröffentlicht wurde, blieb Meghans Vater Thomas Markle Sr. (74) wieder einmal außen vor – nach den Skandal-Interviews über seine Tochter war das allerdings kaum verwunderlich. Auch Samantha Grant hatte in der Vergangenheit immer wieder gegen Meghan gestichelt – nun meldet sie sich zur Baby-News zu Wort und scheint versöhnlich auf die werdende Mutter zuzugehen.

Sie habe die freudige Nachricht von ihrem Vater per Textnachricht erfahren, erzählte die Halbschwester der Herzogin The Sun. Wütend sei sie darüber allerdings nicht, eher das Gegenteil sei der Fall. "Es lässt alles, was im vergangenen Jahr passiert ist, verschwinden. Ich will, dass Meghan glücklich, ruhig und in Frieden ist. Jeder muss positiv sein", sagte die Autorin, die sich derzeit in Irland aufhält und am Montag beim Kauf einer Glückwunschkarte für Meghan gesichtet wurde. Allerdings scheint an ihren Versöhnungskurs auch eine Bedingung geknüpft zu sein.

Samantha wünscht sich, dass die werdenden Eltern in absehbarer Zeit auf ihren Dad zugehen, zu dem Meghan aktuell gar keinen Kontakt hat. "Ich hoffe, mein Vater wird bei gegebener Zeit eingebunden. Sollte er ausgeschlossen werden, werde ich nicht glücklich sein. Es ist im besten Interesse des Babys, dass mein Dad eingebunden wird", machte die US-Amerikanerin klar. Was haltet ihr von Samanthas Aussagen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Twitter / Samantha Markle Samantha Grant, Halbschwester von Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018 in Sydney

Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

