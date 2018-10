Seit Dienstag ist Deutschland wieder im Castingfieber: Die neue DSDS-Jury hat ihre Arbeit aufgenommen. Kurz zuvor sorgte Urgestein Dieter Bohlen (64) für große Aufregung, als er die Vorjahres-Expertenrunde als "Katastrophe" bezeichnete. Für Schlagersängerin Ella Endlich (34), die neben den Musikern Mousse T. (52) und Carolin Niemczyk (28) im vergangenen Jahr dazu gehört hatte, eine unmögliche Aussage, wie sie kurz darauf feststellte. Und wie schätzt Ex-Finalist Daniele Negroni (23) die Kontroverse ein?

Der Sänger, der 2012 in der letzten Show knapp seinem Konkurrenten Luca Hänni (24) unterlag, ist von Dieters deutlichen Worten nicht überrascht – er kenne den Chefjuroren nicht anders. "Dieter ist halt sehr eigen, er sagt immer ehrlich und gerade heraus, was Sache ist. Wenn ihm die Jury nicht gefallen hat, hat sie ihm nicht gefallen", verriet Daniele Promiflash. Er selbst habe die vergangene Staffel nicht so intensiv verfolgt, daher könne er die Jury auch nicht bewerten. Die kommenden DSDS-Folgen will sich der 23-Jährige allerdings anschauen – vor allem wegen Xavier Naidoo (47) und Pietro Lombardi (26)!

Pie ist ein langjähriger Freund von Daniele und Xavier gehört seit Jahren zu den musikalischen Vorbildern des ehemaligen Castingshow-Kandidaten. Daniele, dessen Performances vor sechs Jahren von Dieter, Natalie Horler (37) und Bruce Darnell (61) bewertet wurden, gerät ins Schwärmen: "Ich liebe die neue Jury, warum nicht in meinem Jahr? Meine Jury war ja schon richtig geil, aber warum nicht in meinem Jahr? Xavier Naidoo, ich liebe ihn. Er ist der König der deutschen Szene." Könnt ihr Danieles Begeisterung nachvollziehen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Deutschland sucht den Superstar, RTL Die DSDS-Jury 2018: Mousse T., Carolin Niemczyk, Ella Endlich und Dieter Bohlen

Clemens Bilan/Getty Images , Clemens Bilan / Getty Images Pietro Lombardi und Xavier Naidoo

RTL / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Natalie Horler und Dieter Bohlen im DSDS-Finale 2012

