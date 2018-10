Erst am Montag haben Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ihre Baby-News verkündet. Doch Zeit zum Ausruhen und entspannten Freuen auf das erste gemeinsame Kind bleibt nicht. In den nächsten zwei Wochen reist das Paar durch Australien, Neuseeland und Ozeanien und hat dabei keinen Tag Pause. Bei ihrer Ankunft in Sydney hatten Meghan und Harry eine ganze Entourage dabei. Jeder einzelne von ihren Begleitern hat eine ganz besondere Funktion. Jetzt wurde aufgedeckt, mit wem die werdenden Eltern reisen.

Um während ihrer 16-tägigen Reise immer topgestylt auszusehen, hat Meghan den Friseur George Northwood mit dabei, wie Daily Mail berichtet. Er arbeitet in London und zählt viele Stars, wie Alexa Chung (34) oder Rosie Huntington-Whiteley (31) zu seinen Kunden. George verfolgt einen moderneren Style als bei Herzogin Kate (36) und frisiert Meghans Haare deshalb meist schlicht und ohne große Föhnwellen. Er begleitete die 37-Jährige auch schon nach Dublin. Außerdem hat die werdende Mutter noch ihre beste Freundin Jessica Mulroney als moralische Unterstützung dabei. Sie gilt als die inoffizielle Stylistin der Herzogin und sorgte für Meghans Looks, während sie noch für die Serie Suits drehte und in Toronto lebte.

Zudem reisen Harry und Meghan mit ihrer Privatsekretärin Samantha Cohen. Sie steht vor allem der ehemaligen Schauspielerin beratend zur Seite und macht sie schon seit ihrer Hochzeit in Sachen Etikette fit. Die gebürtige Australierin kann den beiden sicher tolle Tipps geben und hat zusätzlich auch noch ihre eigene Assistentin dabei: Amy Pickerill brieft Meghan vor jedem offiziellen Auftritt. Darüber hinaus haben die beiden auch noch weiteres Personal im Schlepptau – es kann also während der Reise nichts schiefgehen.

