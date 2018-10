Eigentlich haben Lady Gaga (32) und Kim Kardashian (37) nicht allzu viel gemeinsam. Pop-Sängerin Gaga gilt aktuell durch ihre Rolle in dem Kino-Hit "A Star Is Born" als heiße Kandidatin für einen Oscar. Kims einzige große Schauspielrolle, die nebenbei für ihren medialen Durchbruch sorgte, war die in einem Sextape mit Rapper Ray J (37). Seltsam also, dass die Weltstars sich optisch immer weiter annähern: Bei einem Event ging Lady Gaga nun glatt als Kardashian-Double durch.

Die Mähne im Sleek-Look streng nach hinten gebunden, die hellblonde Haarfarbe, selbst der betont lässige Gesichtsausdruck – Lady Gagas Auftritt kam dem Aussehen von Kanye Wests (41) Ehefrau schon ziemlich nahe: Die Pop-Queen hätte beim ELLE's 25th Annual Women Award in Los Angeles glatt als siebter Kardashian-Spross durchgehen können. Doch im Gegensatz zur meist figurbetonten Abendgarderobe des Kardashian-Jenner-Clans, fiel die Wahl der "Born This Way"-Interpretin auf einen Oversized-Anzug von Marc Jacobs.

Kim setzte in der Vergangenheit immer wieder auf eine blonde Haarpracht und legte damit den Grundstein für einige Beauty-Trends. Das hat für die Kosmetik-Unternehmerin auch durchaus private Gründe. Denn Ehemann Kanye West machte in der Vergangenheit immer wieder klar, dass er Muse Kim mit hellem Köpfchen am schönsten findet.

Charley Gallay / Getty Kim Kardashian beim Bumble Bizz Launch Dinner

Getty Images Lady Gaga bei der "A Star Is Born"-Premiere in London

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

