Kim Kardashian (37) hat es wirklich getan. Pünktlich zum vierten Hochzeitstag mit Ehemann Kanye West (40) hat sie sich einer Typveränderung unterzogen und ihre Haare blond färben lassen. In mehreren Clips bei Instagram präsentierte sie jetzt ihren neuen Look und verriet: "Ich bin wieder blond. Blond ist Kanyes Lieblings-Haarfarbe." Was sich der Rapper wohl im Gegenzug für seine Liebste überlegt hat? Wahrscheinlich hat er einen Teil seiner kostbaren Studiozeit für Kim geopfert. Erst kürzlich war er mit der ganzen Family zum Wandern im US-Bundesstaat Wyoming, wo dieses süße Foto entstanden ist.



