Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) scheinen ihren eigenen Nachwuchs kaum noch erwarten zu können! Das Royal-Paar befindet sich gerade auf seiner ersten großen Auslandsreise durch Australien. Kurz nach der Ankunft wurde bekannt, dass Meghan schwanger ist – und seitdem wirkt die Ex-Schauspielerin entspannter als je zuvor. Wie happy die Herzogin und ihr Liebster gerade als werdende Eltern sind, zeigt vor allem ihre gute Laune im Umgang mit ihren jüngsten Fans!

Dass das Paar gut mit Kindern kann und sich gerne Zeit für die Kleinsten nimmt, ist kein Geheimnis. Doch auf ihrer Reise durch Australien scheinen Meghan und Harry mehr Spaß als je zuvor mit ihren kleinen Fans zu haben. Am zweiten Tag ihrer Tour trafen die Royals in Dubbo auf eine Schulklasse, zu der auch der fünfjährige Luke Vincent gehörte. Der Junge herzte den Prinzen innig und durfte sogar an seinem roten Kinnbart herumzupfen! Auch Meghan ließ sich strahlend von dem Kleinen drücken. Besonders süß: Die Eheleute konnten gar nicht die Augen voneinander lassen, als sich der australische Mini-Fan seine Knuddeleinheiten abholte!

Ob Meghan währenddessen daran dachte, dass sie und Harry bald selbst mit einem Sohnemann herumalbern könnten? Seit Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft kursieren Spekulationen, die 37-Jährige könnte einen Jungen erwarten. Darauf soll sie mit ihren letzten Outfits vor der Veröffentlichung dezent hingewiesen haben, indem sie blaue Looks wählte.

Getty Images Prinz Harry mit einem kleinen Royal-Fan in Australien

Getty Images Herzogin Meghan in Dubbo (Australien)

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry an Tag 2 ihrer Australienreise

