Bei so einem süßen Fan pfeift auch Prinz Harry (34) aufs Protokoll! Der Brit-Royal ist seit Montag auf großer Australienreise. Mit dabei ist auch seine schwangere Frau Meghan (37), deren freudige Baby-Nachricht kurz nach ihrer Ankunft in Down Under vom Palast bestätigt wurde. Umso gelöster scheinen die werdenden Eltern seither auf ihren Terminen. Bei einem Event ließ sich der Rotschopf sogar dazu hinreißen, seine Gattin und einen kleinen Fan zusammen zu fotografieren.

Ganz Sydney schien am Dienstag auf den Beinen, um die Gäste aus dem Vereinigten Königreich vor dem Opernhaus zu begrüßen. Unter den Royal-Fans war auch ein kleines Mädchen, das die Aufmerksamkeit des Prinzen erhaschte. Nicht nur ihr "Mädchen können alles tun"-Shirt fiel ihm ins Auge, auch ihre Ähnlichkeit zu Meghan als Kind – prompt winkte er seine Liebste heran. "Wir finden, sie sieht ein wenig aus wie Sie", sagte eine Frau in der Menge zur Herzogin, die entgegnete, soeben genau dasselbe gedacht zu haben. In einem Fan-Instagram-Video ist daraufhin zu sehen, wie Harry ein Smartphone nimmt und Meghan mit ihrer kleinen Doppelgängerin knipst.

Ein seltener Moment, denn normalerweise schreibt das Protokoll den Royals vor, keine Autogramme zu geben oder Selfies zu machen. Streng genommen hat Harry hier kein derartiges Foto geknipst, dennoch sieht man die adlige Familie so gut wie nie die Geräte der Fans und Gäste in die Hand nehmen. Wer nun darauf hofft, in Zukunft mal ein Selbstporträt mit dem royalen Regelbrecher machen zu können, kann sich aber auf eine Enttäuschung gefasst machen. "Ich hasse Selfies. Echt mal, du musst da rauswachsen. Ich weiß, du bist jung, aber Selfies sind schlecht", hatte Harry einem jungen Fan vor drei Jahren gesagt.

Getty Images Royal-Fans in Sydney

Anzeige

Splash News Meghan Markle als elfjähriges Schulmädchen mit ihrer Freundin

Anzeige

Getty Images Prinz Harry vor dem Opernhaus in Sydney

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de