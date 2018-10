Die Fans des britischen Königshauses verstricken sich bereits in die wildesten Spekulationen! Am Montagmorgen verkündete der Kensington-Palast die freudigen News: Schon im Frühjahr 2019 werden Prinz Harry (34) und seine Herzogin Meghan (37) zum ersten Mal Eltern. Die Baby-News versetzten viele Anhänger der britischen Krone in Entzückung – und schon brodelt die Gerüchteküche: Die Royal-Liebhaber sind sich sicher, dass Meghan einen Jungen bekommt!

Ob bei einem Konzert für den Frieden, der Verleihung der Coach Core-Awards oder der Veröffentlichung ihres Kochbuchs – bei zahlreichen öffentlichen Auftritten zeigte Meghan sich zuletzt mit Outfits in verschiedenen Blautönen. Auch auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) am vergangenen Freitag strahlte die einstige Schauspielerin in einem dunkelblauen Mantel und passendem Fascinator. Für ihre Bewunderer ist dies laut Bild ein klares Zeichen: Meghan soll damit ihre Vorfreude auf einen Mini-Prinzen angedeutet haben.

Wäre der royale Nachwuchs tatsächlich ein Junge und damit ein männlicher Nachfolger für Prinz Harry, käme das Paar damit ganz nach der königlichen Verwandtschaft. So war neben Queen Elizabeths (92) auch Herzogin Kates (36) erstes Baby ein Junge. Denkt ihr auch, dass im Frühling ein kleiner Prinz zur Welt kommt? Stimmt unten ab.

