Mit dieser Drehbuch-Story hat GZSZ also alles richtig gemacht! Das Ende des einstigen Serien-Traumpaares hatte sich in den vergangenen Wochen schon angebahnt – nun ist zwischen Sunny (Valentina Pahde, 24) und Chris (Eric Stehfest, 29) endgültig alles aus. Nach zahlreichen Auseinandersetzungen mussten sich die zwei eingestehen, dass sie einfach zu verschieden sind. Dieser Meinung sind auch die Fans, die dieses Beziehungsende tatsächlich feiern.

Gegenüber Trennungen sind die Zuschauer in der Regel kritisch eingestellt, doch dieses Liebesaus kommt überraschend gut an. "Als die beiden nur Freunde waren, war ein Knistern zu spüren. Aber kaum waren die beiden ein Paar, war auch schon die Luft raus. Gut, dass es nun zu Ende ist", "Die haben nicht richtig zusammengepasst, Sunny und Chris sind einfach zu verschieden" und "Es war eine schöne Idee und eine gute Geschichte von den Autoren, aber solch unterschiedliche Charaktere und Typen muss man in einer Beziehung sehr hart kämpfen lassen", lautet das eindeutige Urteil der Facebook-User, die das Ende bereits kommen sehen haben.

Auch die Schauspieler Valentina und Eric sahen keine Zukunft für ihre Rollen, die wohl kaum unterschiedlicher sein könnten: die eine, die "blonde Barbie" – der andere der rebellische Aktivist. "Ich glaube, beide müssen sich gerade eingestehen, dass die Beziehung so, wie sie gerade läuft, keinen Sinn mehr macht. Aber das tut natürlich auch weh", erklärte die 24-Jährige im RTL-Interview.

