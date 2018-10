Zerbricht die nächste große GZSZ-Liebe? Erst vor wenigen Wochen mussten die Zuschauer das Ehe-Aus von Sophie (Lea Marlen Woitack, 31) und Leon (Daniel Fehlow, 43) verkraften, jetzt steuert die nächste Beziehung aufs Ende zu. Bei Sunny (Valentina Pahde, 24) und Chris (Eric Stehfest, 29) scheint es bereits seit einiger Zeit schon nicht mehr ganz so rosig zu laufen, nun zieht die Blondine ihre Konsequenzen daraus: Sie macht offenbar mit Chris Schluss!

Bereits seit Wochen sorgen zwei Personen – mal wieder – für Stress bei dem sonstigen Traumpaar: Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 58) und Felix (Thaddäus Meilinger, 36). Die von Jo und Felix gesponnenen Intrigen und auch die unterschiedlichen Weltansichten von Sunny und Chris allgemein scheinen einen Keil zwischen die Turteltauben getrieben zu haben, wie ein RTL-Vorspann zeigt. "Chris, wir stehen uns einfach gegenseitig im Weg", stellt die Enkelin von Gerner in dem Clip fest. Der Blick des Underdogs scheint angesichts dieser Erkenntnis betrübt. "Wir sind doch immer noch wir", versucht er die Situation zu retten. Aber Sunny scheint sich sicher zu sein, dass eine Trennung das Beste ist: "Chris, uns verbindet einfach nichts mehr." Ob der Musiker seine Traumfrau noch umstimmen kann?

Im vergangenen Jahr hatte das Dreiecks-Drama rund um Sunny, ihren damaligen Mann Felix und dessen Bruder Chris an den Nerven der Fans gezerrt. Nach langem Hin und Her und vor allem jeder Menge Trubel hatten sich die Strahlefrau und der DJ am Ende doch endlich füreinander entschieden. Nach dem ersten Liebestaumel waren die GZSZ-Zuschauer dann allerdings doch genervt vom neuen Daily-Couple.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Sunny (Valentina Pahde), Felix (Thaddäus Meilinger, M.), Jo Gerner (Wolfgang Bahro)

MG RTL D Valentina Pahde und Eric Stehfest bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Eric Stehfest und Valentina Pahde bei GZSZ

