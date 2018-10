Justin Bieber (24) durchlebt momentan offenbar ein wahres Wechselbad der Gefühle. Eigentlich schwebt der Pop-Star momentan auf Wolke sieben: Schon bald wird er seine Liebste Hailey Baldwin (21) heiraten. Doch die Vorfreude auf die Hochzeit soll in den vergangenen Tagen angeblich von dem Nervenzusammenbruch seiner Ex Selena Gomez (26) überschattet worden sein. Weinend saß der Sänger im Auto und schien total durch den Wind zu sein – vermutlich aus Sorge um seine erste große Liebe. Inzwischen hat er sich aber wohl wieder gefangen: Neue Aufnahmen zeigen den Bräutigam in spe wieder entspannt und ausgelassen!

Offenbar versucht Justin, sich mit Sport von seinem Kummer abzulenken. Schon vor wenigen Tagen hatten ihn Paparazzi beim Skaten in einem Park erwischt – nun griff der 24-Jährige zum Golfschläger, um einen klaren Kopf zu bekommen: Gemeinsam mit zwei Freunden besuchte er am Dienstagnachmittag einen Golfplatz in Los Angeles und schien sich dabei bestens zu amüsieren. Auf einem der Bilder lässt sich sogar ein kleines Lächeln erahnen, auf einem anderen schlägt er mit einem seiner Kumpel ein. Ist die Trauer damit überwunden?

Erst kürzlich behauptete ein Insider, dass der "Sorry"-Interpret noch immer nicht über Sel hinweg sei. Er betrachte sie trotz der Trennung noch immer als einen Teil seines Lebens und wünsche sich von ganzem Herzen, dass sie glücklich und gesund ist. Der Musikerin scheint es da nicht anders zu gehen. Immerhin vermuteten viele, dass Justins Verlobung der Auslöser für ihren Nerven-Kollaps war.

Rachpoot/MEGA Justin Bieber in Los Angeles

Anzeige

Rachpoot/MEGA Justin Bieber spielt Golf

Anzeige

Snorlax / MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de