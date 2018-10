Sportelt sich Justin Bieber (24) hier den Kopf frei? Der Sänger schien in den vergangenen Tagen nicht in der besten Stimmung zu sein. Immer wieder tauchten Bilder auf, die ihn völlig fertig mit zerzauster und strähniger Mähne zeigten. Seither halten sich hartnäckig Gerüchte, dass der Grund für seine schlechte Verfassung der Zusammenbruch von Ex-Freundin Selena Gomez (26) sein könnte. Die Sängerin wurde vor wenigen Tagen nach einem Nervenzusammenbruch in eine Klinik eingeliefert. Jetzt scheint Biebs immerhin Ablenkung gefunden zu haben: Bei einer Skate-Session wirkte er schon wieder wesentlich vitaler!

Wie TMZ berichtete, soll Justin sich kurz vor Beginn des Wochenendes Zeit für sein Hobby gegönnt und mit dem Skateboard seine neue Nachbarschaft in San Fernando Valley in Los Angeles erkundet haben. Offenbar eine gute Medizin, die Justin auf andere Gedanken brachte: So hatte er sich offenbar mit seinem Look mehr Mühe als sonst gegeben. Seine Haarpracht, die zuvor fast dauerhaft sein Gesicht verdeckte, hatte er mit einem coolen Cap gebändigt. In einem legeren Outfit, bestehend aus gelber Shorts und weißem T-Shirt, wirkte Justin auf den Aufnahmen deutlich gepflegter als zuletzt. Auch an seinem Gesichtsausdruck war zu erkennen: Der Biebs scheint mental wieder besser drauf zu sein.

Dass der Zustand seiner Ex-On-Off-Freundin Sel wirklich etwas mit der miesen Laune des Sängers zu tun hat, bestätigten bereits mehrere Insider: "Es ist hart für Justin, zu hören, dass es Selena nicht gut geht. Sie hatten beide so ihre Probleme die letzten Jahre und Justin war immer sehr mitfühlend mit ihr", behauptete erst kürzlich eine Quelle gegenüber People.

Pap Nation / SplashNews.com Justin Bieber mit Freunden in Los Angeles

Splash News Justin Bieber im Oktober 2018

Splash News Justin Bieber

