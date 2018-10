Am Montagmorgen versetzten Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ihre Fans in Freudentaumel: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser freudigen Nachricht sorgt aber nicht bei allen für Begeisterungsstürme. In den sozialen Medien wurde schon kurz nach der News Kritik geübt. Die werdenden Eltern hätten zum falschen Termin ihre große Freude geteilt: In Großbritannien ist der 15. Oktober eine Art Gedenktag für verstorbene Babys.

Waren Harry und Meghan bei Bekanntgabe der Schwangerschaft deshalb etwa taktlos? Das zumindest werfen ihnen zahlreiche Eltern, die in der Vergangenheit ein Kind verloren haben, auf Twitter und Instagram vor. "Ich wünsche ihnen alles Beste. Aber als jemand, der selbst ein Baby verloren hat, finde ich es schade, dass sie es ausgerechnet heute verkündet haben", twitterte das britische Parlamentsmitglied Henry Smith. Zahlreiche Kommentatoren pflichteten ihm bei: "Sehr taktvoll von Harry und Meghan, das ausgerechnet heute zu verkünden", "Ein wenig unsensibel, wenn ihr mich fragt", "Herzlos" oder "Hätten sie nicht noch einen Tag warten können?", lauteten nur wenige der zahlreichen Beschwerden.

Auch die Tatsache, dass das Paar die Baby-News so kurz nach Prinzessin Eugenies (28) Hochzeit in die Welt posaunt hatte, gefiel vielen nicht. Sie hätten der Braut die Show gestohlen, meinten die Kritiker. Findet ihr den Zeitpunkt der Bekanntgabe auch unpassend? Stimmt darüber ab!

Getty Images Herzogin Meghan im Taronga-Zoo in Sydney im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sussex im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan in Sydney im Oktober 2018

