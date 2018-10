Ungeplanter Zwischenstopp für Melania Trump (48). Als First Lady von Amerika ist die Gattin von Präsident Donald Trump (72) immer wieder auch alleine unterwegs und stellt sich den Aufgaben ihres Amtes. Dass bei den Staatsreisen nicht immer alles nach Plan verläuft, musste das ehemalige Model nun auf besondere Weise erfahren: Weil es in ihrem Flugzeug unerwartet zu einer Rauchbildung gekommen war, musste ihre Maschine notgedrungen umkehren!

Wie Bild in Berufung auf einen mitreisenden Reporter berichtet, befand sich die 48-Jährige gerade auf dem Flug von Washington nach Philadelphia, als sich in der Boeing C-32A unerwartet "kleinere Mengen Rauch" ausgebreitet hätten. Die Crew habe unter den Passagieren daraufhin feuchte Tücher ausgeteilt, die sie zum Schutz über ihre Gesichter legen konnten. Melanias Sprecherin, Stephanie Grisham, betonte aber, dass es sich um einen relativ harmlosen Vorfall gehandelt haben soll. Auf weitere Infos müsse man aber warten, bis die Untersuchungen abgeschlossen seien.

Ihren Termin – ein Besuch im Thomas-Jefferson-Universitätskrankenhaus in Philadelphia, bei der sie auf Familien von Babys mit drogenabhängigen Müttern treffen sollte – musste die First Lady aber nicht absagen. Auf einer US-Luftwaffenbasis in Washington wechselte Melania kurzerhand das Flugzeug und konnte ihren Pflichten somit doch noch nachkommen.

