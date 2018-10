Love Island 2018 hat zwei strahlende Sieger: Tracy Candela und Marcellino Kremers. Die Jura-Studentin und der Personal Trainer lernten sich trotz aller Widrigkeiten in der Kuppelshow kennen und lieben. Auch einige Tage nach dem spannenden Finale der Sendung sind die zwei noch überglücklich miteinander. Aber wie ernst ist die junge Beziehung zum aktuellen Zeitpunkt wirklich? Promiflash verrät das Paar, ob es die magischen drei Worte schon gesagt hat!

"Liebe ist für mich ein sehr, sehr großes Wort und ich spiele auch nicht mit dem Wort herum. Und das ist einfach, Liebe baut sich einfach mit der Zeit auf", gesteht Marcellino offen. Laut dem Sport-Ass befinden sich die zwei gerade noch in der Kennenlernphase. "Eine mit Schmetterlingen verliebte Kennenlernphase", wie er seine Tracy freudig anstrahlend ergänzt.

Ob sich das Kennenlernen der Reality-Stars durch ihre räumliche Trennung langsamer gestaltet als bei anderen Paaren? Immerhin wohnt Lino in Mönchengladbach, während Tracy in Konstanz lebt. Zu seiner Liebsten an den Bodensee ziehen möchte der Muskelmann erst einmal nicht. Dazu fühlt er sich in seiner Heimat viel zu wohl. Die angehende Juristin kann sich einen Umzug dagegen schon eher vorstellen, wie sie im Interview verrät: "Studieren kann man ja überall. Und wenn es etwas Ernstes ist, dann kann man immer darüber reden, wie und wo man das weiterführen könnte."

RTL II / "Love Island" Marcellino Kremers und Tracy Candela bei "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert Tracy Candela und Marcellino Kremers

Instagram / marcellinokremers Tracy Candela und Marcellino Kremers

