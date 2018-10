Im Januar geht das große Krabbeln wieder los: Der beliebte Freiluft-Wettstreit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" geht in die nächste Runde. Auch dieses Mal werden sich wieder viele abenteuerlustige Stars und Sternchen Ekelprüfungen und Extremsituationen stellen müssen. Wenige Monate vor dem Auftakt der 13. Staffel könnte der erste Promi bereits durchgesickert sein: Erotiksternchen Sibylle Rauch soll im kommenden Jahr ihren bis dato noch unbekannten Mitstreitern im australischen Urwald einheizen!

Die Blondine, die seit ihrem Film "Eis am Stiel" als Sexbombe der Achtziger bekannt ist, könnte im Dschungelcamp schon bald in den "Genuss" von weitaus ekligeren Dingen kommen. Das behauptet jedenfalls Bild bereits vor der offiziellen Bekanntgabe der Kandidaten. Während sich der Sender RTL noch nicht zu den Spekulationen äußern möchte, will der Berichterstatter wissen: Sibylle träume bereits seit 2013 von der Teilnahme – ihr gesundheitlicher Zustand habe es bisher allerdings nicht zugelassen.

Mittlerweile habe sich das Playmate gesundheitlich und mental erholt. Neben ihrer Genesung dürfte sich die 58-Jährige durch ihren Einzug in die Freiluft-WG außerdem über eine sechsstellige Summe freuen. Ein weiterer möglicher Promi-Camper sei zudem Bachelor in Paradise-Kavalier Domenico De Cicco.

Thomas Meyer/Action Press Sibylle Rauch, Schauspielerin

ActionPress / Maurizio / face to face Sibylle Rauch in München

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco bei "Bachelor in Paradise"

