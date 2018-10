Endlich hat das Rätselraten ein Ende! Erst im September überraschte Teen Mom-Star Catelynn Lowell (26) ihre Fans mit diesem süßen Geheimnis: Der Reality-Star und sein Ehemann Tyler Baltierra (26) erwarten bald ihr drittes Kind! Nachdem das Paar erst kürzlich eine Fehlgeburt verkraften musste, sind die Turteltauben nun umso glücklicher über ihr kleines Wunder. Mit ihren Supportern teilten die TV-Bekanntheiten bereits das erste Ultraschallbild. Jetzt folgen aufregende Baby-Details: Die baldigen Dreifach-Eltern kennen das Geschlecht ihres Sprosses!

Ob sich nach zwei Töchtern für Catelynn endlich ihr Wunsch nach einem Sohn erfüllt? Das Geheimnis lüftete die 26-Jährige im Us Weekly-Interview – sie bekommt doch wieder ein Baby-Girl: "Ich war sehr geschockt, dass es ein Mädchen wird, denn ich war mir so sicher, dass es ein Junge wird." Im ersten Moment war Catelynn vom Ergebnis enttäuscht, doch das hat sich zum Glück geändert: "Ich bin jetzt super aufgeregt, dass ich ein Mädchen bekomme. Seit unserer Fehlgeburt bin ich einfach dankbar, dass ich noch mal eine Chance bekommen habe. Solange das Kind gesund ist, ist das alles, was zählt", gab sie zu.

Catelynn möchte in der Zukunft aber erneut ihr Baby-Boy-Glück auf die Probe stellen. Im Gespräch mit dem Magazin offenbarte die Powerfrau, dass sie bereits mit ihrem Schatz über ein viertes Kind gesprochen habe.

Getty Images Catelynn Lowell und Tyler Baltierra

Instagram / catelynnmtv Ultraschallbild von Catelynn Lowells Baby

Getty Images Catelynn Lowell, "Teen Mom"-Star

