Das Leben am Hof hat auch seine Nachteile. Es ist das bisherige Highlight ihrer Australienreise: Rund fünf Monate nach ihrer traumhaften Hochzeit auf Schloss Windsor erwarten Prinz Harry (34) und seine Liebste Herzogin Meghan (37) ihr erstes Baby! Bereits im Frühjahr 2019 soll der königliche Knirps das Licht der Welt erblicken. Als echtem Blaublüter wird es dem Kind natürlich an nichts fehlen. Gleichzeitig muss es sich aber auch an diverse royale Regeln halten!

Egal ob Junge oder Mädchen, der Nachwuchs von Harry und Meghan wird nicht nur die bestmögliche Schulbildung erhalten, ihm wird auch die ganze Welt offen stehen. Durch den finanziellen Hintergrund seiner Eltern gibt es schließlich kaum Einschränkungen, wenn es um Auslandsaufenthalte geht. Im Gegenzug muss sich der Spross jedoch auch in Verzicht üben. Anders als jedem anderen Teenie wird es dem Kind der beiden später nicht erlaubt sein, Social-Media-Profile zu führen. Daran musste sich auch seine Mama Meghan gewöhnen. Während ihrer Zeit als Schauspielerin war sie nicht nur aktiv auf Twitter, Instagram und Facebook unterwegs – Meghan schrieb sogar ihren eigenen Blog "The Tig". Die Profile musste sie nach der Verlobung jedoch deaktivieren. Die einzige Alternative wäre also ein sogenannter Fake-Account ohne private Fotos.

Auch was die Outfits betrifft, wird das Königshaus ein Mitspracherecht haben. Während ein Mädchen niemals in Hotpants oder kurzen Röcken unterwegs sein dürfte, müsste ein Junge bis zu seinem achten Lebensjahr kurze Hosen tragen. Dieser Tradition folgten nicht nur Harry und sein großer Bruder Prinz William (36) in ihrer Kindheit – auch Prinz George wird mit seinen fünf Jahren entsprechend angezogen.

