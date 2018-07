Wie geht es mit Orange Is the New Black weiter? Aktuell fiebern die treuen Fans der Serie auf die neuen Folgen hin. Ab 27. Juli ist die sechste Staffel endlich auf dem Streamingdienst Netflix abrufbar. Der Hype um die Geschichte der Gefängnisinsassinnen von Litchfield ist so groß, dass sich die Macher bereits entschieden haben, eine siebte Staffel zu produzieren. Trotz des riesigen Erfolges schließt Produzentin Jenji Kohan (49) nicht aus, den TV-Hit danach enden zu lassen!

Seit fünf Jahren verfolgen die Zuschauer bereits die alltäglichen Knastabenteuer von Piper (Taylor Schilling, 33), Taystee (Danielle Brooks, 28) und Crazy Eyes (Uzo Aduba, 37). Serienmacherin Jenji Kohan (49) erklärt nun in einem New York Times-Interview, dass die Story im Grunde unendlich sein könnte. Trotzdem zieht sie es durchaus in Erwägung, das Drama bald mit einem großen Showdown zum Abschluss zu bringen. "Ich habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen, aber ich neige dazu, die Serie nach der siebten Staffel zu beenden", erläutert sie ihre aktuellen Überlegungen.

Über ein mögliches Serienfinale müssen sich die Fans momentan aber noch keine Gedanken machen. Immerhin steht aktuell erst einmal die sechste Staffel der Erfolgsserie in den Startlöchern. Bereits der Trailer zu den neuen Episoden versprach jede Menge Spannung: Nach dem Gefängnisaufstand in Litchfield werden die Insassinnen in einen neuen Hochsicherheitstrakt verlegt, der die Hauptfiguren vor komplett neue Herausforderungen stellt.

Orange Is the New Black, Netflix Taylor Schilling als Piper in "Orange Is The New Black"

Cara Howe / Netflix Adrienne C. Moore, Taylor Schilling, Selenis Leyva und Natasha Lyonne in "Orange Is The New Black"

JoJo Whilden / Netflix Taylor Schilling in der sechsten "Orange Is The New Black"-Staffel

