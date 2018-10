Prinz Harry (34) bringt die Herzen seiner Fans zum Schmelzen! Schon seit seiner Zeit als Teenager gilt der royale Rotschopf als absoluter Frauenschwarm. Das hat sich auch nicht geändert, seit der jüngere Bruder von Prinz William (36) mit Herzogin Meghan (37) verheiratet ist und im Frühjahr sogar Papa wird – im Gegenteil: Die Liebhaber der britischen Krone sind noch immer verrückt nach dem Hottie. Das zeigte sich nun auch in Australien: Bei Harrys bloßem Anblick brach ein weiblicher Fan beinahe zusammen!

Bereits seit Anfang der Woche befinden sich die werdenden Eltern auf großer Down-Under-Reise. Nach Besuchen in Sydney und Dubbo ging es für die Turteltauben nun nach Melbourne. Paparazzi-Bilder zeigen den 34-Jährigen und seine Frau, wie sie durch eine Horde Fans schreiten. Ein weiblicher Royal-Anhänger war dabei offenbar kaum zu halten: Völlig erschüttert brach die Teenagerin im Gespräch mit dem Prinzen in Tränen aus. Ihrem Pappschild nach zu urteilen hatte sie seit vier Uhr morgens auf ihren Angebeteten gewartet. "Ich liebe dich, seit ich acht Jahre alt bin!", war außerdem darauf zu lesen – für ihre Ausdauer bekam die Australierin als Belohnung eine feste Umarmung von ihrem Idol.

Doch nicht nur die Damenwelt war von den Besuchen des Herzog-Paars in Australien total begeistert: Am Mittwoch hatten Meghan und Harry eine Farm in einem Ort westlich von Sydney erkundet. Dabei war ein kleiner Junge so fasziniert von der schwangeren Ex-Schauspielerin gewesen, dass er sie kaum hatte loslassen wollte – und Prinz Harry zuppelte der Mini-Fan am Bart.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Melbourne, Australien

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Gespräch mit einem Fan in Melbourne, Australien

Anzeige

Getty Images Prinz Harry mit einem australischen Fan während eines Staatsbesuchs in Melbourne

Anzeige

Würdet ihr bei Prinz Harrys Anblick auch so ausrasten? Auf jeden Fall! Nein, da kann ich mich zusammenreißen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de