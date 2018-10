Ein Jahr ohne Schwiegertochter gesucht! Sehsüchtig warten die Fans des Kuppelformats auf die neuen Folgen. Im Sommer stellte Moderatorin Vera Int-Veen (51) bereits die neuen Kandidaten vor. Dabei war nicht nur die Rückkehr des berühmten Mettigels eine Sensation, auch gleich vier altbekannte Single-Männer kehren noch mal in die Sendung zurück. Doch nun musste Vera ihren Zuschauern eine traurige Botschaft übermitteln. Statt wie üblich zum Jahresende wird die kommende Staffel erst 2019 ausgestrahlt.

"Wir sind in den letzten Zügen, so viel kann ich verraten. Wir starten im Januar dann wieder wöchentlich, acht Folgen hintereinander", plauderte Vera jetzt im Promiflash-Interview beim Schmuck-Shooting für Gabriele Iazzetta aus. Zwar werde schon fleißig gedreht, aber bis zur Ausstrahlung müsse das Publikum sich noch ein bisschen gedulden. In den letzten Jahren lief das Format immer im Herbst. 2017 endete die Liebessuche Mitte Dezember, somit ging das Publikum im Jahr 2018 komplett leer aus.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die großen Emotionen der liebeshungrigen Kandidaten und ihren Herzdamen gab Vera aber schon mal: "Ich darf ja nicht so viel verraten, aber es wird sehr, sehr rührig und sehr, sehr viel Herzschmerz."

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Mario mit Vera Int-Veen und Papa Horst

Anzeige

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Marco mit Vera Int-Veen

Anzeige

MG RTL D / Thomas Pritschet Vera Int-Ven, Kupplerin bei "Schwiegertochter gesucht"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de