Für Larissa Marolt (26) ist die letzte Sturm der Liebe-Klappe gefallen! Seit 2017 war sie in der Telenova als Alicia Lindbergh zu sehen. Die junge TV-Ärztin war eine ganze Weile zwischen zwei Männern hin- und hergerissen, bis sie sich schließlich für Victor Saalfeld (Sebastian Fischer, 36) entschied. Eine Traumhochzeit krönte Larissas On-Screen-Lovestory – für ihre Fans hatte das romantische Finale aber eine bittere Folge: Das Paar verlässt den Fürstenhof! So geht es Larissa nun mit ihrem Serien-Aus!

Im Interview mit Bunte lässt die Schauspielerin ihre Zeit in der beliebten ARD-Serie Revue passieren. Was wird sie wohl am meisten vermissen? "In erster Linie meine Kollegen und das Team. Es sind enge Freundschaften entstanden und die Menschen hier sind in diesem Jahr zu meiner zweiten Familie geworden", verrät die Blondine. Das Miteinander und der Zusammenhalt innerhalb des Sets seinen Dinge, die sie vermutlich niemals vergessen werde.

Auf einige Kleinigkeiten könne sie in Zukunft dagegen getrost verzichten: "Das frühe Aufstehen, das enorme Pensum und den unglaublichen Zeitdruck. Das war nicht immer leicht", erinnert sich Larissa. Dennoch empfinde sie ihre Zeit bei "Sturm der Liebe" als großartige Erfahrung, aus der sie viele Erinnerungen mitnehme.

ARD / Stella Boda Viktor (Sebastian Fischer) und Alicia (Larissa Marolt) in "Sturm der Liebe"

Instagram / larissa_marolt_official Dieter Bach, Larissa Marolt, Florian Frowein und Elke Winkens, "Sturm der Liebe"-Darsteller

Instagram / larissa_marolt_official Larissa Marolt, Schauspielerin

